Mati, ki je umorila dojenčka: 'svojemu otroku sem dala le najboljše'

Constance Marten in njen partner Mark Gordon sta obtožena umora svoje dojenčice Victorie, ki so mrtvo našli v nakupovalni torbi.

Šestintridesetletnica je na sodišču pričala o dogodkih, ki so pripeljali do smrti njenega otroka. Skupaj s partnerjem sta obtožena umora hčerke, ki je umrla po tem, ko sta jo odpeljala živet v šotor. Šlo je za obupan poskus, da bi socialni službi preprečila, da bi jo odpeljala.

Njun odvetnik Francis Fitzgibbons je med pričanjem vprašal: »Ste storili kaj, da bi škodovali otroku?« Mati je odgovorila: »Nikakor ne.« Fitzgibbons je nadaljeval: »Ste Victorii storili karkoli krutega?« Odgovorila je: »Ne. Nič nisem naredila, razen, da sem ji izkazala ljubezen.« Porotnikom je povedala, da je deklica umrla lani, 9. januarja, in dejala: »Mislim, da si od tega nikdar ne bom opomogla.« Dodala je še, da se počuti krivo: »Mislim, da so bila prva čustva nejevera, šok, intenzivna žalost.«

To ni prvi otrok, ki sta ga izgubila

Paru so v preteklosti že odvzeli štiri otroke, dva takoj ob rojstvu. Na vprašanje odvetnika, ali sta kdaj škodovala kateremu od svojih prejšnjih otrok, je mati odgovorila: »Nikakor ne, vse skupaj je tako žalostno, z Markom imava otroke rada bolj kot karkoli na svetu.«

Tožilci trdijo, da je mala umrla zaradi izpostavljenosti hudemu mrazu. Sodišče je predstavilo dokaze iz policijskega razgovora, kjer je Martenova povedala, da je dojenčica preminila v njenem objemu. Zaspala naj bi z njo v naročju, da bi jo zaščitila pred mrazom, ko se je zbudila, pa v hčerki ni bilo več življenja. Par se je sicer spoznal leta 2016 in imel skupaj v kratkem času štiri otroke.

Martenova in Gordon zanikata obtožbe. FOTO: Leon Vidic/delo

Predhodno je obtožena povedala, da ji je 49-letni partner predlagal, naj reče, da je punčka umrla sama, v posteljici, ne v materinem objemu.

Med policijskim razgovorom je Martenova začela jokati, ko je policistu povedala, kaj se je zgodilo. »Ko sem se zbudila, sem bila sključena nad njo in jo objemala, a takrat se ni več premikala. Ne vem, koliko časa sem spala. Videla sem, da se ne premika, imela je modre ustnice. Bila sem tako utrujena.«

»Poskušala sem jo oživljati z umetnim dihanjem in masažo srca.« Obupano je dodala: »Ne vem, kako se je to zgodilo. Na začetku sva se z Markom pogovarjala o tem, kaj narediti, in mislim, da sem dva tedna po tem, ko se je zgodilo, razpravljala, ali naj se preprosto predam policiji.«

Martenova in Gordon zanikata obtožbe, sojenje je še v teku.