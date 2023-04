Masaker na velikonočni ponedeljek

Srbijo pretresa krvav zločin, ki se je v vasi Ripanj odvil na velikonočni ponedeljek. Osemintridesetletni Stojan naj bi posilil petnajstletnico, s katero sta bila menda v čustvenem razmerju, jo zaklal in njeno truplo odvrgel blizu železniške proge. Nato pa jo je mahnil k njeni domači hiši in poskušal pomoriti še preostanek družine svoje očitno nesojene ljubimke. Z ostrim rezilom se je spravil nad umorjenkino mamo, babico in strica, a jih je »zgolj« ranil, kako hudo, še ni znano, in so trenutno v bolnišnici.

Pod vplivom črne magije

Očitno so se poznali in si vsaj do neke meje zaupali. Stojan je najstnico in njenega brata namreč z avtom odpeljal do trgovine, a takoj, ko je brat izstopil, je Stojan z dekletom odpeljal naprej in se ustavil šele v bližnjem gozdu. Kaj se je tu odvijalo, ni znano, a po Stojanovem prepričanju naj bi bil v času posilstva, brutalnega umora in krvavih dogodkov pod vplivom črne magije. »Porezana je bila po trebuhu in prsih,« je o ranah umorjene povedal vir.

15 let je bilo staro umorjeno dekle.

Svojo zlo pot je, kot rečeno, nadaljeval do najstničine hiše, kjer je sprva napadel njena mlajša brata in sestro, a sta mu ušla. Skrila sta se pod posteljo. »Najprej je ubil sestro, nato pa je prišel še po nas,« je pretresena deklica, ki je izpod postelje ušla k sosedom. In je s tem verjetno rešila preostanek družine. Stojan naj bi jo namreč poskušal ujeti, a ko je videl, da je prišla do sosedov, je sprevidel, da je zanj vsega konec. Z avtom je pobegnil s kraja zločina, a ga je policija kmalu izsledila in aretirala.