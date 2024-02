16-mesečno hčerko pustila samo in odšla na dopust, deklica umrla v strašnih mukah: »Vse je bilo polno blata in urina« (VIDEO)

Mama iz Ohia v ZDA (32) je priznala krivdo za umor otroka, potem ko je svojo 16-mesečno hčerko za deset dni pustila samo doma, da bi odšla na dopust. »6. junija 2023 je Kristel Candelario pustila svojo hčerko Jailyn Candelario samo in brez nadzora. Domov se ni vrnila do 16. junija,« je po poročanju NBC News dejal okrožni tožilec Michael C. O'Malley.

Ko se je po potovanju v Detroit in Portoriko vrnila domov v Cleveland, je ugotovila, da se hči ne odziva in je poklicala policijo. Oblasti pravijo, da je bila otrokova otroška soba polna umazanih posteljnih pregrinjal, prepojenih z urinom in iztrebki. Ko so reševalci prišli na kraj dogodka, so ugotovili, da je otrok umrl.

Obsodbo bodo Kristel Candelario izrekli 18. marca, grozi ji dosmrtna ječa. Zaenkrat še ni znano, zakaj ni prosila, da ji otroka, medtem ko je bila na poti, kdo pazi.