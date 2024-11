Mama dveh otrok izkrvavela po operaciji hujšanja v Turčiji, kjer je šlo vse narobe

Zaradi neuspešnega posega je mama dveh otrok Janet Lynne Savage (54) iz Bangorja v Gwynedd v severozahodnem Walesu, VB, imela prerezano arterijo, zaradi česar je doživela srčni zastoj. Britanska inštruktorica vožnje, je odletel v Turčijo na operacijo želodca in umrla, potem ko je izkrvavela, ko je operacija šla po zlu, je izvedela preiskava.

Tragično je umrla na oddelku za intenzivno nego bolnišnice Ozel Rich v Antalyi, kljub prizadevanjem urgentnih ekip. Zaslišanje v je pokazalo, da je mama umrla zaradi akutne izgube krvi med operacijo želodčnega rokava, potem ko je utrpela poškodbo ene od njenih glavnih arterij.

Želela izgubiti 19 kilogramov

Gospa Savage se je naročila na operacijo in mesec dni kasneje odletela v Turčijo na poseg. Zdraviliško turističnemu podjetju Regenesis Health Travel je povedala, da je že jemala zdravilo Ozempic, vendar do njega ni imela več dostopa, in jo je skrbelo hitro pridobivanje teže. Njen cilj je bil izgubiti 19 kilogramov, saj je bil njen indeks telesne mase (ITM) 30,7.

V skladu s smernicami ITM bi jo ta številka postavila na začetno točko razpona debelosti, ki sega od 30 do 30,9. Alison Ergun, uradnica za pomoč strankam pri Regenesis Health Travel, je povedala: »Kontaktirali smo bolnišnico na dan posega. Prišlo je do zapleta in v prvih nekaj minutah po operaciji je prenehala dihati.«

Višja mrliška oglednica za severozahodni Wales, Kate Robertson, je povedala, da prevedeni zapiski Janetinega kirurga, dr. Ramazana Azarja, opisujejo, kako je prišlo do 3-4 mm »napake« v aortni arteriji, ko se je operacija začela, kar je povzročilo krvavitev. Dodal je, da je to nato popravila kirurška ekipa, po zapletih pa je bil poseg želodčnega rokava preklican.

Vendar so zdravniki na bolnišničnem oddelku za intenzivno nego pozneje ugotovili, da je njeno srce prenehalo biti in da je bila v zgodnjih jutranjih urah razglašena za mrtvo. Mrliška oglednica je povedala, da je naročila obdukcijo, ko so truplo gospe Savage vrnili v Wales. Patolog Muhammad Aslam je poročal, da je bil vzrok smrti akutna krvavitev iz trebušne aorte, ki so jo popravili. Mrliški oglednik je svoje sožalje izrazil družini gospe Savage.

Opozorilo

Angleška državna zdravstvena služba opozarja potnike, naj bodo še posebej previdni, če načrtujejo operacijo v tujini. V objavi na spletni strani so zapisali: »Bodite previdni pri spletnih mestih, ki prodajajo kozmetično kirurgijo kot del počitnic. Če iščete počitniško zdravstvene pakete, se obvezno posvetujte s kirurgom in se izogibajte srečanjem samo s prodajalci,« poroča mirror.co.uk.