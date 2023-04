Mafijci so se opravičili družini: Po pomoti smo vašega sina stopili v kislini

»Ta umor je bil najtemnejši trenutek moje kriminalne preteklosti, spoznal sem, da smo ujeli in ubili napačnega človeka,« je dejal Roberto Perrone, priča skesanec na sojenju šefom neapeljske mafije.

Pred 23 leti sta 56-letni Salvatore Cammarota in 64-letni Carlo Nappi naročila umor 26-letnega Giulia Giaccija, gradbenika, ki so ga ugrabili, ubili in raztopili v kislini, da bi prikrili sledi. Kar je ostalo od njega, so vrgli nekje na obrobje Neaplja.

Ta umor je bil več kot dve desetletji nerazrešen, dokler se mafijec, ki je pri vsem skupaj sodeloval, ni oglasil policiji in jim povedal, da želi pričati. Izkazalo se je, da so mafijci ubili napačnega človeka.

Pred sojenjem ponudili denar in stanovanje

Pred sojenjem sta mafijska šefa družini ponudila 60.000 evrov odškodnine in 120.000 evrov vredno stanovanje.

»Po italijanski zakonodaji se lahko znebite tretjine kazni, če plačate odškodnino za kaznivo dejanje. Toda družina je ponudbo takoj zavrnila. Za storilce želijo najstrožjo kazen. Nikoli niso našli sinovega trupla,« je povedal odvetnik Alessandro Motta, ki zastopa družino.

Ubili in stopili so napačnega človeka

»Ubiti so želeli moškega, za katerega so bili prepričani, da je v zvezi z nečakinjo Salvatoreja Cammarotija. Mislili so, da je tudi član rivalske mafije. V Giaccijevo hišo so prišli oblečeni kot policisti,« je povedal odvetnik in dodal:

»Ujeli so napačnega človeka. On ni imel nič s tem. Zadnje, kar jim je rekel, je bilo: 'Motite se, sem iz dobre družine.' Nato so ga ustrelili v glavo,« poroča 24sata.hr.

