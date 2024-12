Ljudje v šoku zaradi reakcije mame morilca Uroša ob izreku sodbe

Mama morilca Uroša Blažića se je oglasila na družbenih omrežjih, kjer je pustila nasmejan emotikon navdušenja kot odziv na razglasitev sodbe, ki pravi, da je 20 let zapora premalo za devet nedolžnih življenj.

»Ta mati, ki je rodila pošast, tako reagira na našo bolečino. Smeje se nam, staršem, predvsem pa sodišču in državi, pošilja posmehljive smeške. Ne skrbite, ostali boste brez svojih dveh src,« je zapisala Zorica Panić, mama, ki je v masakru pri Mladenovcu izgubila dva angela. Milana in Kristino Panić je 4. maja obsodil Uroš Blažić, po prvostopenjski sodbi za ta poboj pa je poleg burnega odziva staršev žrtev sledila tudi reakcija morilčeve matere.

Ljudje so bili ob izreku sodbe šokirani. FOTO: Andrej Isakovic/afp

»Včerajšnji dan so se na družbenih omrežjih vrstile objave po izreku sodbe Urošu Blažiću in njegovemu očetu Radiši, oba sta dobila 20 let zapora. Starši žrtev so sodišče zapustili nezadovoljni in povsem iz sebe,« pravi vir in dodaja, da se je eden od odzivov na omrežjih glasil: »Sramota, 20 let za 9 življenj in toliko ranjenih, pobil pa je še starše, brate in sestre.«

Še večjo jezo pa je sprožil odziv na to objavo, nič manj kot odziv Biljane Blažić.

Prosil za pomoč

Sodnica je včeraj prebrala vse podrobnosti tistega dne in kako je Blažić krvavel, najprej streljal v Malem Orašju, nato pa nadaljeval s sejanjem smrti v Duboni, kjer je poleg brata in sestre Panić umrl tudi Dalibor Todorović.

»Po krvavem pohodu v Malem Orašju je Uroš Blažić ponovno sedel v vozilo in se odpeljal do šole v Duboni, kjer se je ustavil. Vstopil je na šolsko dvorišče in z avtomatsko puško, ki jo je pred tem vzel, pristopil do zbrane mladine, ki se je družila, in začel nanje streljati. Ko je videl, da nekateri žrtev jokajo in prosijo za pomoč, se jim je približal in iz neposredne bližine streljal nanje ter tako ubil Milana Panića (20) iz Dubone. Uroš Blažić je nato vzel življenje Kristini Panić (19), Milanovi sestri, ki je prav tako dobila strel v glavo. Nato je obtoženi Uroš Blažić ubil Daliborja Todorovića (22) iz Dubone, ki je istega večera zaradi poškodb umrl v bolnišnici Mladenavac,« je povedala sodnica, poroča informer.rs.