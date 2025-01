Letalo strmoglavilo na plažo! Pilot izgubil življenje, osem ljudi ranjenih

Poslovno letalo cessna 525 citation je v četrtek eksplodiralo na plaži v Braziliji, potem ko je med pristajanjem na državnem letališču Gastão Madeira (UBT) v Ubatubi v São Paulu preletelo vzletno-pristajalno stezo.

Zasebno letalo je zjutraj vzletelo v Mineirosu, mestu v osrednji brazilski zvezni državi Goiás, in naletelo na slabe vremenske razmere v Ubatubi, vključno z mokro vzletno-pristajalno stezo. Čeprav so vremenske razmere ob nesreči veljale za normalne, nadzorni videoposnetek prikazuje bližnje ulice, ki so videti mokre, kar kaže na to, da je pred kratkim deževalo ali da je v času pristanka rahlo deževalo.

Preletelo stezo in zagorelo

Ob približno 11.20 po lokalnem času je letalo s petimi potniki poskušalo pristati na edini vzletno-pristajalni stezi letališča Ubatuba. Videonadzor z bližnje ceste je posnel trenutek, ko je preletelo vzletno-pristajalno stezo ter zagorelo, potem ko se je ustavilo na plaži. V nesreči je umrl pilot, osem ljudi je bilo ranjenih – štirje iz letala in štirje iz bližnjega parka.

Nacionalna agencija za civilno letalstvo (ANAC) je navedla, da je bilo letalo registrirano za zasebne zračne prevoze in ni imelo dovoljenja za letalski taksi. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo.

Tragedija se je zgodila le dva tedna po letalski nesreči v južni Braziliji, kjer je majhno letalo strmoglavilo v hišo, pri čemer je umrlo vseh 10 potnikov in pilot, več kot ducat ljudi na tleh pa je bilo ranjenih.