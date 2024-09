Krvavi konec praznovanje 51. rojstnega dne: 17-letnik zabodel mlajšega brata in starše

Iz Italije poročajo o grozljivem zločinu. Srednješolec je namreč ubil starše in mlajšega brata. Umori so se zgodili v nedeljo okoli 2. ure zjutraj v predmestju Milana, po družinskem srečanju ob očetovem 51. rojstnem dnevu. Mladenič je iz kuhinje vzel nož in najprej vstopil v sobo, ki si jo je delil z mlajšim bratom, ter ga po besedah ​​tožilstva zabodel. Ko je prišla mati pogledat, kaj se je zgodilo, je zabodel njo in nato še očeta, ko je poskušal pomagati mlajšemu sinu. Vsi trije so utrpeli številne vbodne rane v predel grla in vratu, je povedala Sabrina Ditaranto, tožilka, pristojna za mladoletne prestopnike.

Priznal vse tri umore

Osumljenec je poklical policijo in sprva trdil, da je očeta ubil v samoobrambi, ter ga obtožil, da je ubil mamo in brata. Na koncu je priznal vse tri umore. 17-letnik je dejal, da je trpel zaradi občutkov nelagodja in šibkosti, so v ponedeljek sporočili italijanski tožilci in dodali, da ne more zagotoviti motiva za trojni umor. Mladoletnik je pridržan zaradi suma umora z oteževalnimi okoliščinami, vključno z naklepom, ob tem navaja Associated Press.