Kritiziral hotel in si prislužil aretacijo

S komentarji naj bi jim povzročil veliko škode.

Ali so resnično prestrogi do kritikov ali je Američan prestopil mejo in hotelu povzročil nepopravljivo škodo z domnevnim obrekovanjem? O tem bo, kot kaže, odločalo sodišče na Tajskem, ki lahkoob morebitni obsodbi zapre za dve leti in mu naloži še plačilo več kot 5000 evrov kazni.Američan sicer že dolgo dela na Tajskem, med nedavnim bivanjem v enem od tamkajšnjih hotelov pa se je sporekel z osebjem. Natakarji mu namreč najprej niso dovolili, da v restavracijo prinese svojo steklenico alkoholne pijače, potem pa so mu hoteli zaračunati postrežbo te. Barnes, ki je večerjal v družbi prijatelja, se je razburil, zato je v spor posegel upravnik, ki pa je nazadnje sklenil, da ima gost prav. Toda Američan ni odnehal, sklenil je, da bo svojo izkušnjo delil s tistimi, ki še razmišljajo o obisku letovišča The Sea View v Koh Čangu: vodstvo hotela je na spletni strani TripAdvisor obtožil sodobnega suženjstva, upravnika pa označil za zelo agresivno osebo.V letovišču so takoj skočili na noge, spletna stran je zaradi kršenja določil umaknila objavo, Barnesa pa je tajska policija prijela zaradi obrekovanja, do plačila varščine pa je nekaj noči preživel v priporu. In katastrofalnemu razpletu še ni videti konca: 37-letniku zavoljo obrekovanja grozi po tajski zakonodaji kar zaporna kazen, in to dve leti, obeta pa se mu še zajetna denarna kazen.Vodstvo hotela Barnesu očita, da je občutno omadeževal ugled hotela, in to v času, ko se turizem poskuša obdržati na nogah, ter jim povzročil nepopravljivo škodo; strinjajo se sicer, da je ovadba morda nekoliko pretirana, a so se za tako drastični korak odločili zato, ker se je Barnes očitno izogibal stiku z njimi po objavi komentarjev, ki naj bi jih objavil na različnih platformah, na njihove prošnje, naj svoje kritike odstrani, se ni odzval. Oblasti so mu odvzele potni list, na sodišču pa bodo o njegovi usodi začeli razpravljati prihodnji teden.Številni sicer opozarjajo, da je zakonodaja glede obrekovanja absolutno prestroga in da je namenjena zgolj utišanju aktivistov in novinarjev, ki bi lahko škodovali ugledu njihove države.