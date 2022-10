Kradel, pretepal, pa še moril

Lani je sodišče Aleksandra Niševića obsodilo na enajst let zapora zaradi okrutnih napadov na dve ženski v Split. Pravosodju sicer ni bil povsem neznan, a v njegovi beri so bile večinoma pogojne kazni. Kot kaže, pa ima na grbi celo umor!

Pregnale so ga turistke

Nišević se je lansko poletje najprej spravil nad 52-letno žensko na splitski plaži Firule: udaril jo je s steklenico po glavi in še naprej udrihal po njej ter jo povrhu davil, dokler ga niso pregnale turistke, pred katerimi je potem pobegnil. Nato se je v istem dnevu na Blatinah spravil še nad 40-letnico, ki jo je s kamnom udaril po glavi, da je obležala, nato pa brcal po celem telesu. Oba napada so posnele varnostne videokamere; prva žrtev jo je odnesla z lažjimi poškodbami, drugi pa je hudo poškodoval nogo.

Lani je v istem dnevu pretepel dve ženski.

Našli so razkosano in obglavljeno truplo, umor je najverjetneje zagrešil Aleksandar Nišević. FOTO: Osebni arhiv

Zdaj 29-letnik sedi za rešetkami. In čeprav je lani dokazal, da ni le tat, in ga je policija začela povezovati tudi z dedkovim izginotjem, dokazov, da je kakor koli vpleten, ni bilo. Možakarja, ki je štel 89 let, ko se je za njim izgubila vsaka sled, so nazadnje videli leta 2019 v bližini njegovega doma v vasi Roviška pri Glini v Siško-moslavški županiji, ravno v tistem času pa je tudi njegov vnuk zapustil domači kraj in se preselil v Dalmacijo. Nedavno pa so le odkrili posmrtne ostanke 89-letnika, poročajo hrvaški mediji: točneje, razkosano in obglavljeno truplo, da je ubogega Miloša Niševića nekdo okrutno umoril, tako ni bilo več dvoma.

Prav tako naj bi bilo kristalno jasno, da je 89-letniku sodil lasten vnuk, kot kaže, pa je bilo v ozadju koristoljubje, so prepričani kriminalisti, ki so ugotovili, da si je Aleksandar, ki ga zdaj čaka sojenje zaradi umora prve stopnje, želel zagotoviti dedkovo pokojnino. Javnost, ogorčena ob razkritju okrutne zgodbe, znova benti nad pravosodjem, ki da je nasilnežu in očitno tudi morilcu pustilo proste roke. Niševića so namreč od leta 2014 pa do 2021., ko je napadel ženski, obsodili kar 13-krat, a jo je po večini odnesel s pogojno kaznijo. Za zapahe je šel samo šestič, in sicer za sedem mesecev, sledilo je menda še sedem pogojnih kazni.