Kot v akcijskem filmu: specialci so ga lovili v središču mesta, v streljanju ranjen policist (VIDEO)

V središču Beograda so meščani lahko opazovali scene kot iz kakega akcijskega filma. Tako je na bulvarju Kalja Aleksandra v središču mesta prišlo do streljanja, v katerem je bil ranjen policist.

Strelca aretirali

Vse se je začelo, ko so policisti poskušali ustaviti voznika škode, a je ta zapeljal v nasprotno smer in skušal pobegniti. Na koncu so ga policisti dohiteli in obkolili z avtomobili.

Policist je prišel do avtomobila in v trenutku, ko so se odprla vrata, so se zaslišali trije streli, so povedali očividci. Strelca so aretirali, navaja Nova.rs. Gre za osebo, ki je osumljena umora Nikole Stankovića Pivceta, so potrdili na tožilstvu.