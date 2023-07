Brez čustev in obžalovanja: Kosta na vprašanja mater svojih žrtev odgovarjal kot robot

Tožilec, odvetniki in starši žrtev, ki so bili navzoči pri izjavi Koste K. v sojenju zoper njegovega očeta Vladimirja, ki je osumljen neustreznega hranjenja orožja, s katerim je zagrešil kaznivo dejanje, so bili šokirani nad tem, kako je fant odgovarjal na vprašanja in kako hladnokrven je, ko govori o zločinu in svojih žrtvah.

Najmlajšega množičnega morilca na svetu so zaslišali prek videokonference, in medtem ko je bil v eni od sob klinike za nevrologijo in nevropsihiatrijo za otroke in mladino, kamor so ga zaprli takoj po aretaciji, so bili v dvorani v sodni palači tožilec, ki je vodil primer, ter odvetniki družin žrtev, starši žrtev in Kostov zagovornik.

Prvič po zločinu je bila ob njem mama Miljana, ki je po zakonu morala na to obravnavo in ki ji je po dveh mesecih in pol ločenosti postavil le eno vprašanje: »Si zdaj zadovoljna?!« kar je mogoče razlagati na različne načine, čeprav je zvenelo, kot da jo je obsojal za to, kar je storil, in da je njeno ravnanje z njim povzročilo, da je storil zločin.

Ni bil trpinčen

Kosta je na zaslišanju razkril, da ni bil trpinčen, a je vseeno dodal »morda psihično«, na vprašanje tožilke, zakaj tega ni prijavil, pa je dejal le: »Nisem hotel.«

Med tem zaslišanjem so prisotni starši žrtev Kosti lahko postavljali vprašanja prek svojih odvetnikov, tako da ga je neka mama vprašala, ali so k njemu v stanovanje prihajali na druženje prijatelji.

»Prišli so k meni, a niso bili ravno moji prijatelji,« je brez čustev dejal Kosta, na vprašanje, ali ve, da je hudo ranjeni fant izjavil, da je Kosta njegov najboljši prijatelj, pa je le na kratko dejal: »Ne!«

Na konkretno vprašanje, zakaj je streljal, je Kosta odgovoril kot robot: »Naredil sem napako, bila je napaka,« je hladno rekel morilec.

Mati umorjene S. N. je vprašala Kosto, zakaj je ubil njeno hčer, saj je sploh ni poznal, in po kratkem premisleku je rekel:

»Po vrsti sem ubil vse, ki so prišli nasproti. Žal mi je,« je brez kančka obžalovanja odgovoril, poroča informer.rs.