Svetovni strokovnjak analiziral Kostovo obnašanje: Povejte mi, je to naključje?

»Kosta K. izstopa, saj tako mladega množičnega strelca, kot je on, ni bilo nikjer na svetu, kaj šele da bi pobil toliko žrtev. V ZDA, kjer imamo več množičnih streljanj, smo imeli le en primer, ko so strelci, stari 13 let ali manj, pobili 4 ali več žrtev, kar je definicija množičnega streljanja, pa še v tem primeru sta bila dva fanta, ki sta delovala skupaj,« pravi dr. Adam Lankford, prof. iz kriminologije in kazenskega prava na Univerzi v Alabami, za srbski Blic.

Lankford je prvi svetovno priznani strokovnjak, ki je spregovoril o primeru 13-letnega morilca iz Osnovne šole Vladislav Ribnikar, ki je 3. maja letos ubil osem učencev in šolskega paznika, deseta žrtev pa je pozneje poškodbam podlegla v bolnišnici . Lankford je med drugim specialist za področje množičnih umorov, o čemer je napisal knjige, objavil številne publikacije in bil za svoje delo nagrajen. Je tudi reden gost več kot 40 medijev, med njimi New York Times, CNN, NBC News, Politico... Nedavno pa je objavil študijo, ki kaže, da se množični morilci zunaj ZDA pogosto zgledujejo po ameriških množičnih morilcih.

Po njegovih besedah bo zdaj 'zelo zanimivo videti', kaj bo pokazala psihiatrična ocena morilca dečka iz Beograda . Včasih se psihične težave pojavijo v najstniških letih, tudi če niso bile opažene v zgodnejši starosti. Zanimivo bi bilo tudi, če bi policija izsledila njegovo spletno zgodovino, saj bi nam lahko pokazala, ali so ga navdihnili drugi množični morilci, ki jih je študiral na spletu in je želel postati slaven s kopiranjem, pravi dr. Lankford.

Gre za spolno frustracijo?

»Mnogi množični morilci nimajo težav s preživetjem; niso lačni, brezdomci in obupno revni, ampak nezadovoljni s svojim življenjem. Včasih imajo precejšnje težave zaradi spolnih frustracij, kar ne bi bilo čudno niti za 13-letnika. Mogoče ni naključje, da so bile vse njegove žrtve, razen dveh, dekleta,« se med drugim sprašuje dr. Lankford.

Na vprašanje, kako komentira dejstvo, da se beograjski morilec po zločinu očitno ni nameraval ubiti ali umreti v obračunu s policijo, kar ga loči od večine šolskih množičnih morilcev, Lankford pravi, da je njegova raziskava pokazala, da so najsmrtonosnejši množični morilci svoje napade pogosto načrtovali dlje kot tisti morilci, ki so imeli manj žrtev. »Zanimivo bo izvedeti, ali je morilec iz Beograda načrtoval preživetje, da bi lahko užival v novo pridobljeni 'slavi',« sklene.