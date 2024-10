Kosta hotel uporabiti vseh 92 nabojev: Cilj so mi bili učenci sedmega razreda

Skoraj leto in pol po strelskem pohodu na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu, v katerem je 13-letni deček ubil devet učencev in varnostnika, so v javnost pricurljale podrobnosti njegovega zagovora. Med drugim je povedal, zakaj se je tistega dne, pisal se je 3. maj 2023, odločil za tako skrajen korak.

»V eni roki sem držal pištolo. Nisem imel namena ubiti vseh učencev, ki so bili tistega jutra pri pouku zgodovine, sem pa načrtoval začeti v razredu, ki ga obiskujem. Cilj so mi bili učenci sedmega razreda. Prinesel sem 92 nabojev in želel sem uporabiti vse. Dejanje sem načrtoval dva ali tri tedne, dokončno odločitev sem sprejel tistega jutra. To sem hotel narediti.«

3. MAJA LANI se je zgodil pokol na šoli.

Deček je že sredi lanskega julija v preiskavi priznal, da je grozljivo dejanje zagrešil z dvema očetovima pištolama, ki da ju je zlahka našel v omari v stanovanju. Potrdil je, da ga je oče peljal na strelišče in da je bil »ponosen na njegovo streljanje, njegovo tehniko in natančnost«. Idejo za strelski pohod je dobil med gledanjem dokumentarnega filma na youtubu, ki je govoril o strelskih pohodih. »Če se prav spomnim, sem ob 8.02 fotografiral orožje v dnevni sobi, ga pospravil v nahrbtnik in odšel v šolo. Tistega dne sem nameraval zamuditi k prvi uri, da bodo otroci v učilnici,« je še povedal.

V Beogradu medtem že poteka sojenje zoper dečkovega očeta Vladimirja K., in sicer zaradi obtožbe, da je storil kaznivo dejanje zoper splošno varnost, ker je 13-letnika vodil na strelišče in ga učil streljati. Očitajo mu tudi, da je neustrezno shranjeval orožje. Dečkova mama Miljana K. se mora braniti obtožbe glede kaznivega dejanja neupravičene posesti in nošenja orožja ter prometa z njim in eksplozivnimi snovmi. Sledi njenega DNK so našli na enem od nabojev blizu vrat učilnice zgodovine, kjer je Kosta streljal na svoje sošolce in učiteljico.