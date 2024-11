Kaj se dogaja na Balkanu? Po tragediji v Novem Sadu zdaj na Hrvaškem padla fasada (FOTO)

Po poročanju hrvaškega portala net.hr, je danes v središču Zagreba na Trgu bana Josipa Jelačića z ene od zgradb odpadel del fasade. Po poročanju policije ob tem ni bilo poškodovanih. Na omenjenem trgu se sicer dnevno sprehaja veliko ljudi, tako da se lahko tovrstne nesreče končajo tudi tragično.

Kot poroča omenjena spletna stran, so policisti ob 13.02 dobili prijavo. Poleg njih so na teren takoj odhiteli tudi gasilci. Policisti so območje nesreče ogradili s trakom.

Tukaj je odpadla. FOTO: Neva Zganec/pixsell Pixsell

Na slikah je videti, da odpadlega materiala sicer ni bilo zelo veliko. Odpadel je del fasade v zgornjem delu stavbe in odkril opeke, ki so v notranjosti. Veliko nevarnejše bi seveda bilo, če bi na tla zgrmele opeke.