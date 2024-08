Julijske Alpe terjale dve življenji: tragično preminila plezalca

Na gori Divja koza oz. Riofreddo v Julijskih Alpah v Italiji sta se smrtno ponesrečila avstrijska plezalca. 30-letnika in 39-letnika iz Beljaka, ki sta bila pogrešana od srede zvečer, so reševalci davi odkrili s pomočjo helikopterja na nadmorski višini več kot 2000 metrov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Izkušena plezalca in gorska reševalca sta se na goro odpravila po smeri Comici, za katero naj bi potrebovala več ur. Ekipe gorskih reševalcev so pogrešanca iskale od srede popoldne. Iskanje so čez noč prekinili in ga nadaljevali davi.

Vzrok še ni znan

Ko so ju s pomočjo helikopterja našli, sta bila moška po navedbah agencije APA še vedno navezana na vrv in delno zasidrana v steni. Njuni trupli so prepeljali v dolino.

Vzrok nesreče še preiskujejo. Ni jasno, ali sta padla zaradi napake enega od njiju ali zaradi morebitnega skalnega podora.