Izredne razmere na območju požarov, spregovorili lokalni prebivalci: »Najbolj bolijo izgubljeni družinski spomini«

Medtem ko divji požari v Los Angelesu še naprej uničujejo domove in terjajo življenja, so oblasti v soboto izdale nova evakuacijska opozorila zaradi gostega dima, ki predstavlja resno zdravstveno grožnjo.

Najbolj bolijo izgubljeni spomini

Greg Benton, prebivalec losangeleške skupnosti Pacific Palisades, je v pogorišču iskal družinsko dediščino v ruševinah doma, kjer je živel 31 let. »Prav tukaj smo praznovali božično jutro, zdaj pa je ostal le dimnik,« je dejal za AP. Najbolj ga bolijo izgubljeni družinski spomini, kot je prstan njegove praprababice.

Lokalci so skrušeni. FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

V Altadeni pri Pasadeni sta Anna Yeager in njen mož izgubila svoj dom. Ko sta se po evakuaciji vrnila z otrokoma in psi, sta našla le ruševine. »Vse je postalo prah,« je dejala. Z obžalovanjem je omenila, da ni uspela rešiti družinskih dragocenosti, kot so otroške risbe in spominki preminulih sorodnikov.

Kljub temu jo je ostanek verande, kjer je od leta 2020 vsak dan fotografirala svoja otroka, navdihnil z upanjem. »Veranda je še vedno tam, kar je zame znak, da lahko obnovimo svoj dom in ostanemo.«

Prizadetost skupnosti

Požari so povzročili veliko škodo tudi v drugih delih mesta. Ljudje prebirajo donirane predmete na zbirnih mestih, medtem ko jih uničujoče podobe praznih dimnikov in požganih ulic opominjajo na obseg tragedije. »Zgradiš svet za svojo družino, v katerem se počutiš varno, potem pa se zgodi nekaj, česar ne moreš nadzorovati,« je dejala Yeagerjeva. »To je uničujoče.«

Kljub tragediji mnogi prebivalci razmišljajo o obnovi in ostanku v svoji skupnosti.

Pastor John Shaver se prvič po požaru povzpne skozi ruševine cerkve Community United Methodist, ki je bila uničena v požaru. Poleg cerkve je izgubil tudi svoj dom, vendar kljub temu načrtuje obnovo cerkve. FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

Papež Frančišek moli za žrtve in reševalce

Vatikanski urad je sporočil, da papež Frančišek moli za žrtve in tiste, ki se borijo z uničujočimi požari v Kaliforniji. V pismu, poslanem nadškofu Los Angelesa Joséju H. Gómezu, je papež izrazil »iskreno sožalje tistim, ki žalujejo za izgubo«, ter blagoslovil prizadevanja reševalcev in prizadetih skupnosti.

Požari so doslej zahtevali najmanj 11 življenj in uničili na tisoče domov.