Hutijevske rakete usodne za mornarje

Protiladijska balistična raketa je v Adenskem zalivu zadela liberijsko tovorno ladjo True Confidence, ki je plula pod zastavo Barbadosa. Posadka je poročala o treh smrtnih žrtvah in štirih ranjenih, pri čemer so trije v kritičnem stanju. Škoda je velika, posadka pa je ladjo zapustila, je sporočilo Centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom). Med mrtvimi sta dva državljana Filipinov, prav tako sta Filipinca dva huje ranjena, so sporočili iz filipinske vlade.

3 mrtvi, trije v kritičnem stanju

To je prvič, da so napadi hutijevcev na mednarodni pomorski promet terjali smrtne žrtve. Hutijevci iz Jemna že več mesecev krepijo napade na ladje pred obalo te države, pri čemer trdijo, da gre za izraz solidarnosti s Palestinci v Gazi. Vojaški predstavnik hutijevcev je potrdil, da so v Adenskem zalivu z raketami napadli ladjo True Confidence. Dodal je, da posadka ladje ni upoštevala njihovih opozoril.

Člane posadke so s helikopterjem reševali iz morja. FOTO: AFP

Zaradi nenehnih napadov hutijevcev se velike ladjarske družbe vse bolj izogibajo najkrajši morski poti med Azijo in Evropo po Rdečem morju in plujejo okrog Rta dobrega upanja v Južni Afriki. ZDA in Velika Britanija s podporo več držav zadnje tedne zato obstreljujejo položaje hutijevcev, ločeno obrambno vojaško operacijo za zaščito ladijskega prometa pa je začela tudi EU.