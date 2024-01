Hujša nesreča na Dakarju, v kritičnem stanju so ga prepeljali v bolnico

Na reliju Dakar v Savdski Arabiji se je zgodila prva hujša nesreča. Ob koncu druge etape je padel španski motociklist Carles Falcon, pri padcu si je poškodoval glavo, zato so ga s helikopterjem v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico v Al-Duvadimi. Po podatkih spletne strani španskega časnika As so ga morali reševalci oživljati.

Pri tem so bili uspešni, kot poročajo z intenzivne nege bolnišnice, je njegovo stanje zaenkrat stabilno.

»Na 448, 15 kilometrov pred ciljem, je padel in z glavo močno udaril ob tla. Ob prihodu reševalcev, 16 minut po tem, ki jih je obvestil tekmovalec za njim, ni imel utripa. V bolnišnici opravljajo preiskave, da se ugotovi resnost poškodb. Morali se bodo odločiti, ali ga operirati. Zaenkrat ne vemo, ali ima samo poškodbe glave zaradi udarca, ali je do nesreče prišlo, ker ga je zadela kap. Da je izven življenjske nevarnosti, ne moremo potrditi,« je dejal direktor relija David Castera.

Falcon je bil po prvi etapi na 79. mestu v skupnem seštevku.