Groza: divjal na parkirišču trgovskega centra in poškodoval pet ljudi

Hrvaško v teh dneh pretresa huda prometna nesreča, ki se je zgodila v petek zvečer na parkirišču enega izmed nakupovalnih centrov. Po poročanju portala Jutarnji.hr so ljudje prišli gledati posebna vozila in njihove zmogljivosti. Na grozo vseh pa se je pri tem zgodila huda prometna nesreča, ki jo je zakrivil 23-letni voznik dragega mercedesa. V njej so se tri osebe težje poškodovale, dve pa lažje.

Po poročanju omenjenega portala je voznik mercedesa najprej povozil tri pešce. Hitrost je bila tako velika, da je njegovo vozilo nato udarilo še v zabojnik za odpadke, v prometni znak ter v vozilo bmw, v katerem sta bili dve osebi.

V videu, ki ga je objavil portal 24sata, lahko vidimo, kako je mercedes z izjemno hitrostjo zavil na levo. Nato se slika ustavi in sliši se trčenje vozila ter krike opazovalcev. V enem drugem posnetku, ki ga je objavil Jutarnji.hr, pa so vidni trenutki groze po nesreči. Povzročitelj je bil po njej vidno šokiran. Držal se je za glavo, vidno pa je tudi, da sta se v njegovem vozilu sprožili dve zračni blazini. Pred vozilom pa so ljudje pomagali poškodovani osebi. V javnost je prišlo več posnetkov te nesreče, a ker so nekateri preveč nazorni, jih ne bomo pokazali.

Po poročanju portala Jutarnji.hr so povzročitelja nesreče danes pripeljali v prostore občinskega državnega pravobranilstva. Po nesreči se seveda ne počuti dobro. »Žal mi je. Slabo se počutim zaradi vsega in nisem se pripravljen braniti,« je, kot pravijo pri Jutarnji.hr, dejal.