»Hišo satanistov je treba porušiti do tal, otroci so bili angelčki«

Mlada zakonca Lav Petrović Suvajdžić in Martina Petrović Suvajdžić, ki sta v začetku marca naredila samomor s skokom iz 17. nadstropja stolpnice na bulvarju Kralja Lazarja v Novem Sadu, pred tem pa ubila še svoja majhna otroka, sta bila pokopana na različnih lokacijah, očitno na željo Martinine družine.

Javnost je dodatno šokiralo dejstvo, da sta pred tem pobila njuna eno in tri leta stara sinova.

Čeprav počasi prihajajo rezultati obdukcije, se klobčič razpleta in razkriva, kako so bili otroci pobiti, pa tudi, kaj sta imela Lav in Martina v krvi, je za oblasti še vedno uganka, kaj je bil motiv za tak zločin.

»Ne verjamem, da bo hiša, kjer so živeli in pobili otroke, kdaj prodana. Kolikor vem, so vrata zapečatena s strani policije in noter se ne da. Martino sem poznala iz soseščine, videla sem jo spredaj s starejšim otrokom, mali je bil kot angelček. Svetli skodrani lasje, takšen pravi angel. Takrat je bila noseča z drugim otrokom, to se sploh ni videlo, ker je bila vsa drobna. Družina, ki je živela pod njimi, se je naslednji dan izselila, ker so tam živeli z majhnim otrokom in jim je bilo za vse hudo,« je povedala soseda.

Hišo satanistov je treba porušiti do tal!

»Kako naj vam rečem, meni je groza, ko gledam hišo. Pogovarjali smo se s sosedi, najbolje bi bilo, da bi jo podrli do tal, ker nihče normalen ne bo živel tam. Ko sem izvedela, kaj se je zgodilo, sem bila šokirana. Nikoli ne bi rekla, da bi se Martina ubila. In govorice, da je nosila črno, ne držijo. Deklica je bila normalna in lepo oblečena ... Mož pa je bil čuden, vedno v črnem, nikomur se ni oglasil in vedno je imel slušalke. Zadnje tri, štiri mesece nisem videla ne nje ne njega, mogoče se je takrat z njima začelo kaj čudnega dogajati,« je dodala razburjena soseda.

Egipčanski simboli

Spomnimo, Lav in Martina sta 1. marca skočila v smrt, dan kasneje pa so v hiši v Petrovaradinu, kjer sta živela, odkrili trupli njunih otrok. Notranjost hiše je bila pobarvana s črno barvo, stene pa poslikane z egipčanskimi simboli, ki predstavljajo posmrtno življenje.

Pokopali so ju ločeno. Martino je v Bačkem Petrovcu, kjer je bila rojena, pokopala njena družina, s katero ni bila v stiku, s sinovoma pod dekliškim priimkom, Lava pa je k večnemu počitku pospremil le dedek. Dosedanje toksikološke ugotovitve so pokazale, da sta za smrt otrok res odgovorna in črne slutnje so se uresničile.

Ugotovljeno je bilo, da pri storitvi kaznivega dejanja ni sodelovala »tretja oseba«, poroča informer.rs.