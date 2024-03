Sektaš zamenjal identiteto. Bil je izobražen in je svojo družino popeljal v smrt

Mlada zakonca Lav Petrović Suvajdžić in Martina Petrović Suvajdžić, ki sta v začetku marca naredila samomor s skokom iz 17. nadstropja stolpnice na bulvarju Kralja Lazarja v Novem Sadu, pred tem pa ubila še svoja majhna otroka, sta bila prejšnji teden pokopana na različnih lokacijah, očitno na željo Martinine družine.

Odločili so se, da bodo Martino in malčka pokopali ločeno od moža, saj je bil on glavni krivec, ki je Martino potegnil v kremplje sekte.

»Sekte si žrtve izbirajo glede na njihovo življenje, največkrat so to mladi v razvoju, ljudje z družinskimi težavami ali mladi s težavno preteklostjo. Predstavljajo se kot 'rešitelji' in nekakšna tolažba, nato pa jih čustveno vežejo nase in jim v članih sekte postopoma ustvarijo 'varno zavetje',« pravi vir iz preiskave.

Spremenil ime in priimek

O Lavu tudi po pogrebu še vedno ostajajo številna vprašanja, glede na to, da so ga k večnemu počitku pospremili brez navzočnosti enega samega družinskega člana, mnogi nestrpno čakajo na rezultate preiskave, ki bo pokazala, ali sekta vsekakor stoji za vsem.

»Očitno se je hotel popolnoma ločiti od družine. Lav je vzel dekliški priimek babice po materini strani in to sploh ni njegovo ime, ime pa si je izbral sam. Njegovi znanci trdijo, da je bil izobražen, kljub temu pa je pogosto menjal službe, v zadnjem podjetju, v katerem je bil zaposlen, pa se je izogibal stikom z ljudmi,« poudarja vir.

Tudi Martina je bila leta ločena od družine, njeni sosedje iz Bačkega Petrovca ​​pa stojijo za tem, da se je vse začelo, ko se je pri 18 letih poročila z Lavom P. S. in odšla od doma.

Mnogi so menili, da gre za mladost in zaljubljenost, a se je sčasoma vse bolj umikala, dokler ni popolnoma prekinila stikov z vsemi iz bližnjega okolja, in kot pravijo, se je obnašala, kot da bi ji popolnoma oprali možgane.

»Martina je bila normalno dekle, njena družina pa je malo bolj zaprta, a so dobri ljudje. Niso bili v stiku pet let. Našla je nekoga, se poročila in odšla. Obnašala se je, kot da ji je spral možgane, kdo ve, v kaj se je zapletla, in zdaj je prišlo do tako velike tragedije,« je pred kratkim rekla soseda.

Manipulativni nadzor nad žrtvijo

Najpogosteje gre za manipulativno obvladovanje žrtve, za to pa je potreben določen čas, ki mu sledi popolno osamitev od bližnjih.

»Ko so rekrutirani, se obnašajo kot najboljši prijatelji, nadomestna družina ali ljubimci, ki vedo, kaj je zanje najbolje, čemur sledi popolna ločitev od njihovih pravih prijateljev in družine. Ko žrtev vstopi v sekto, prejme na začetku neko korist, npr. varnost, finančno pomoč ali karkoli, kar v danem trenutku nujno potrebujejo, nato pa se začne hitro izsiljevanje do skrajnosti, ko postane žrtev polnopravni član sekte,« pove sogovornik in doda, da lahko dobijo nekateri pripadniki satanističnih sekt ekstremne naloge, ki se pogosto končajo z veliko tragedijo, kot je ta, poroča informer.rs.