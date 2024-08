Ženska hitela v bolnišnico, pred operacijo razkrila grozljive podrobnosti, ki so policijo pripeljale do mrtvega dojenčka

V Srbiji so šokirani nad grozljivim dogodkom, ki se je v petek zgodil v Beogradu. Tako je okoli 18.30 v bolnišnico prišla ženska zaradi poporodnih zapletov. V stanovanju, kjer živi, ​​so našli mrtvega dojenčka, 39-letnica pa je življenjsko ogrožena.

M.M. prišla na beograjsko porodniško in ginekološko kliniko zaradi poporodnih zapletov, zaradi katerih je izvedela šokantno vest, da je pred sedmimi dnevi rodila v stanovanju.

Najprej trdila, da ga je vrgla v smeti

Preiskovalcem je najprej povedala, da je rodila mrtvega otroka in ga vrgla v smetnjak, nato pa razkrila, da je truplo mrtvorojenega otroka v stanovanju. Na teren so takoj odšli forenziki, prav tako policija in pogrebno podjetje, ki so v stanovanju opravili potrebne preiskave.

Srbski mediji poročajo, da je ženska življenjsko ogrožena in da je v bolnišnici, kjer se zdravniki borijo za njeno življenje. Truplo dojenčka so prepeljali na Inštitut za sodno medicino, kjer naj bi z obdukcijo ugotovili, ali se je rodil živ ali mrtvorojen.