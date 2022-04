Grozljiva tragedija nedaleč od Dobove: 30-letnica nožem ubila otroka in sebe

Hrvaško pretresa družinska tragedija, v kateri je ugasnilo tudi življenje komaj 5-letnega malčka. Njegovega očeta je v ponedeljek pričakal grozljiv prizor, saj je v hiši v Donji Bistri, nedaleč od meje s Slovenijo, našel dve trupli. V mlaki krvi sta ležala njegova 30-letna žena ter njun 5-letni sin. Pretreseni oče, ki je ob 12.30 prišel domov na kosilo, je nemudoma poklical reševalce in policijo.

Po prvih informacijah je 30-letnica v kopalnici najprej z nožem ubila otroka, nato pa sodila še sebi.

Tamkajšnji sosedje so v šoku in pravijo, da je mama več dni govorila, da »ne zmore več«, a da je niso jemali resno, niti si niso mislili, da bi lahko naredila kaj takega. Ena od sosed je za 24sata povedala, da je mamico in sina pred nekaj dnevi srečala v bližnji trgovini. Malček naj bi mamo prosil za čokoladico, a ona naj bi mu odvrnila, da mu je tokrat ne more kupiti ter da jo bo dobil drugič. Sosedo je situacija tako ganila, da se je ponudila, da mu ona plača čokolado. Mama naj bi ob tem molčala in zapustila trgovino.

V preteklosti v družini naj ne bi bilo nasilja

S hrvaškega ministrstva, ki je pristojno za socialne zadeve, so sporočili, da jih je tragičen dogodek pretresel. »Doslej v tej družini ni bilo prijav zaradi nasilja v družini, smo pa nemudoma naročili upravni nadzor na pristojni Center za socialno delo, da bi preverili vse okoliščine.«