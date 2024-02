Grozljiva prometna nesreča vzela troje mladih življenj: dve osebi umrli na kraju, tretja v bolnišnici

V Črni gori so v grozljivi prometni nesreči umrli trije mladi, poročajo črnogorski mediji. Prometna nesreča se je zgodila v nedeljo malo po polnoči na cesti Bar - Ulcinj. Ponesrečenci so bili stari 18, 20 in 21 let, še dva 18-letnika pa sta v smrtni nevarnosti.

Ob tem dodajajo da sta dva udeleženca umrla na kraju nesreče, tretji je umrl v bolnišnici, piše Primorski portal. V nesreči sta bila udeležena audi A3 in Seat, promet je bil na tem odseku po nesreči več ur zaprt.

Policisti še ugotavljajo vse okoliščine te tragične nesreče.