Strašno! 25-letnik zabodel svoje dekle (22), ta je krvava bežala po ulici

V avstrijskem mestu Linz-Ebelsberg se je konec avgusta zgodil grozljiv incident, ko je 25-letni moški srbske narodnosti z 20-centimetrskim kuhinjskim nožem petkrat zabodel svojo 22-letno partnerko.

Napad so spremljali grozljivi prizori: dekle, prekrito s krvjo, je zbežalo v bližnjo hišo po pomoč, medtem ko si je napadalec sam zadal ureznine, poroča avstrijski časnik Kronen Zeitung.

Rešila jo je nujna operacija

Žrtev je preživela zahvaljujoč nujni operaciji, napadalca pa so aretirali in od takrat ostaja v priporu. Proti njemu so zdaj vložili obtožnico za poskus umora, je za ORF Gornja Avstrija potrdila Ulrike Braiteneder, tiskovna predstavnica tožilstva v Linzu.

Če bo obsojen, mu grozi kazen od 10 do 20 let zapora. Datum sojenja še ni določen, saj obstaja dvotedenski rok za pritožbo. Po trenutnih napovedih bo sojenje potekalo šele prihodnje leto.

Dogodek je pretresel lokalno skupnost in sprožil razprave o nasilju v intimnih partnerstvih, ki ostaja resen družbeni problem. Povprečno 140 žensk ali deklet namreč vsak dan ubije nekdo iz njihove lastne družine.