Groza na Hrvaškem: na glavo ji je padla skala, borijo se za njeno življenje

Na hrvaškem otoku Vis se je zgodila grozljiva nesreča. Splitsko-dalmatinska policijska uprava je tako sporočila, da je na žensko padla skala.

Poškodovanko so s policijskim plovilom prepeljali v Split, nato pa so jo sprejeli v bolnišnico. Ugotovili so, da je utrpela hude poškodbe glave in je v smrtni nevarnosti.

Splitska policija še sporoča, da bo na kraju dogodka opravila preiskavo.