Groza na cesti: umrli na poti v karanteno

V najhujši avtobusni nesreči na Kitajskem v letošnjem letu, ki se je zgodila v zgodnjih nedeljskih urah blizu Guiyanga v jugozahodni provinci Guizhou, je umrlo 27 ljudi, 20 pa je bilo poškodovanih. A to še ni vse. Šlo je za državno vozilo, ki je prevažalo okužene s covidom-19 v regionalni center za izolacijo, in to sredi noči, ko naj bi bili prevozi na dolgih progah prepovedani.

Novica je sprožila val kritik na kitajskih družabnih omrežjih, predvsem zaradi politike ničelne tolerance do koronavirusa. Objava na platformi weibo, ki mu pravijo tudi kitajski twitter, je imela kar 550 milijonov ogledov, dokler ni sredi popoldneva nenadoma izginila s seznama 50 najbolj branih tem.

Lokalne oblasti so se sicer opravičile za nesrečo in napovedale preiskavo, a to ni ustavilo jeznih glasov na internetu. Številni so izrazili ogorčenje, saj da bi se to lahko zgodilo komur koli, glede na to, da kitajske oblasti za potrjene primere in vse, ki so bili v stiku z okuženimi, zahtevajo strogo karanteno. Drugi so komentirali, da samo opravičilo ni dovolj in da bi Peking moral spremeniti nekatere najstrožje protikoronske omejitve.

Med uporabniki weiba so krožile tudi (za zdaj še nepreverjene) fotografije voznika v popolni zaščitni opremi, zaradi česar so se pojavili dvomi, ali je bil sposoben varno voziti avtobus. Medijski portal Initium News, ki po selitvi iz Hongkonga deluje v Singapurju, je objavil interni dokument oblasti v Guiyangu, v katerem so si postavile cilj, da do 19. septembra dosežejo nič primerov novih okužb. Iz tega je marsikdo sklepal, da so oblasti hotele na tiho prepeljati okužene iz mesta, da bi lahko prijavile manj okužb.

V provinci Guizhou sta sicer od izbruha pandemije umrla le dva covidna pacienta. V nedeljo so tam potrdili 364 okužb, v celotni državi pa 807 novih primerov covida-19.