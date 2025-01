Groza na avtocesti: zaradi nesreče avtobusa več mrtvih in hudo poškodovanih

V nesreči avtobusa družbe Flikxbus na vzhodu Nemčije sta danes umrla dva človeka. Po poročanju spletne strani apnews.com, ki se sklicuje na informacije policije, so bile še štiri osebe hudo poškodovane. Na avtobusu je bilo 13 potnikov in voznik, preživele so prepeljali v bližnje bolnišnice.

Avtobus je bil na poti iz Berlina v poljsko mesto Szczecin, nesreča se je zgodila na avtocesti, vzrok zanjo še ni znan, poročajo tuje tiskovne agencije.

Obstal na boku

Kot še poroča spletna stran apnews.com, je v nesreči avtobus obstal na boku, v dogodku pa naj ne bi bila udeležena druga vozila.

Marca lani so v nesreči Flixbusa med Berlinom in Zürichom pri Leipzigu umrli štirje ljudje, 30 je bilo poškodovanih.