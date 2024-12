Gnusni plenilec zlorabil skoraj 50 otrok, na spletu se je predstavljal kot najstnik

Spolnega prestopnika, ki je zlorabil skoraj 50 otrok, potem ko se je na Snapchatu in Instagramu predstavljal kot najstnik, so obsodili na 27 let zapora. 55-letni David John Andrews iz Severne Irske je priznal krivdo po 130 obtožbah spolne zlorabe, ki vključuje 47 žrtev, od tega 46 otrok.

Njegova najmlajša žrtev je bila osemletna deklica. Večina kaznivih dejanj se nanaša na tako imenovani 'catfishing', kjer se oseba na spletu pretvarja, da je nekdo drug, da bi zavajala druge, nekaj pa se nanaša na neposredno zlorabo ranljive odrasle ženske.

Policija je dejala, da je jasno, da se je njegovo kaznivo dejanje, ki je vključevalo prisiljevanje žrtev, da mu pošiljajo gole fotografije, razširilo po Združenem kraljestvu.

Številni zločini

Njegova kazniva dejanja so vključevala poskus posilstva, povzročitev ali napeljevanje otroka, mlajšega od 13 let, h spolni dejavnosti, spolno komunikacijo z otrokom, izsiljevanje, poskus plačila za spolne storitve otroka, poskus prirejanja ali omogočanja otroške prostitucije ali pornografije ter izdelovanje in posedovanje nespodobne podobe otrok.

Številni zločini so se zgodili med letoma 2019 in 2020, Andrews pa je bil v priporu več kot štiri leta. Sodnik Geoffrey Miller KC je ob izreku kazni na okrožnem sodišču v Downpatricku dejal, da Andrewsovega kaznivega dejanja ne bo v celoti opisal, saj je bilo »preveč mučno in podlo, da bi ga ponovili«.

Povedal je, da se je Andrews na družbenih omrežjih predstavljal kot najstnik in stopil v stik z mladimi dekleti. »Na kratko je zavedel otroke, da so se zapletli z njim v zmotnem prepričanju, da je tudi on otrok. Ko je to storil, je nato cinično in z jasnim predhodnim premislekom uporabil grožnje, da jih je zavedel in prisilil, da z njim delijo svoje podobe. Korespondenca, ki jo je obtoženec sprožil z vsako otroško žrtvijo, je izjemno nazorne vsebine in daje vpogled v njegove izprijene miselne procese, ki so zelo skrb vzbujajoči.«

Glavna inšpektorica PSNI Jill Duffie je Andrewsa opisala kot »gnusnega plenilca otrok«, poroča news.sky.com.