Ganljivo sporočilo očeta ob izginotju 33-letnika: Prosim, ne obupaj nad življenjem

Pogrešani Vedran. FOTO: Nestali.hr

Na Hrvaškem pogrešajo 33-letnegaiz Zagreba, poroča Index. Nazadnje so ga videli na ulici Janka Matka. Visok je 170 cm, ima rjavolaste lase in zelene oči in je suhe postave. Ob izginotju oblečen v črno jakno, črne hlače in bele superge, so sporočili pristojni.Ob Vedranovem izginotju se je oglasil tudi njegov oče, ki je na Facebooku objavil ganljivo sporočilo: »Moj sin je pogrešan. Če kdo kaj ve, me naj prosim kontaktira. Sin, če vidiš to sporočilo, ne obupaj nad življenjem. Še danes je lahko bolje, življenje je neprecenljivo. Verjemi, da obstajajo ljudje, ki jih skrbi zate. Ni problema, ki bi bil nerešljiv. Rad te imam.«