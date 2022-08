Ganljivo slovo od požrtvovalnega gasilca Gorana: Bil je pravi prijatelj

Pri gašenju požara pri Dubrovniku je umrl gasilec Goran Komlenac (42). V ponedeljek so se od njega na spletnih omrežjih poslovili gasilci po vsej Hrvaški. Bil je pripadnik gasilske enote JVP Dubrovnik, ki je sodelovala pri reševanju hiš v vasi Ljubač, nato pa pri gašenju gostega borovega gozda na območju proti Orašcu in Zatonu. »Veseli smo bili, da smo ubranili hiše, potem pa smo izgubili kolega. To se nam še nikoli ni zgodilo. Zgodilo se je najhujše, kar se lahko zgodi, in ogenj bo ugasnil,« so na kratko komentirali žalostno novico Goranovi sodelavci.

»Goran Komlenac je bil več kot kolega, bil je prijatelj, ki je prihajal v Veliko Gorico na tekmovanje Firecombat, ki ga je organizirala naša enota. Vsakič, ko je prišel v Veliko Gorico, je pustil pečat, poglobil prijateljstvo in s svojo vedrino širil smeh in pozitivno vzdušje,« so zapisali gasilci iz društva Velika Gorica.

Ob Goranovi smrti se je odzvala tudi Gasilska zveza Slovenije. Njegovi družini, prijateljem in kolegom so izrekli sožalje.