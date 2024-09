Fantek (2) se je usedel na tobogan in začel kričati: ima hude opekline, strašna resnica hitro razkrita

Trije mlajši najstniki so osumljeni, da so tobogan polili z natrijevim hidroksidom in pri tem poškodovali dveletnega otroka.

Dva osumljenca policija že zaslišala

Štiri dni po tem, ko je dveletni deček utrpel resne opekline po rokah in nogah zaradi jedkega luga, ki so ga postavili na tobogan v Toulousu v Franciji, so bili trije najstniki, stari 11 in 12 let, identificirani kot osumljenci. Dva izmed njih je policija zaslišala konec tedna. Prvi je bil oproščen, drugi pa polovično odgovoren, so navedli na tožilstvu. Tretjega osumljenca, ki ne živi v istem mestu, naj bi zaslišali v začetku tega tedna.

Trije najstniki, za katere sumijo, da so po površini tobogana polili nevarno kemikalijo, so bili identificirani s pomočjo nadzornih kamer. Pričala je tudi uslužbenka sosednjega supermarketa, kjer so kupili natrijev hidroksid.

Poleg dečka z opeklinami po rokah in nogah je bila lažje poškodovana še ena žrtev, ki je bila prav tako na igrišču, navaja Le Figaro.

»Otroci lahko počnejo neumnosti, a to presega vse. To je resen problem. Starši morajo prevzeti odgovornost,« se je odzvala mama poškodovanega dečka.