En osumljenec za pokol mrtev, drugi pogrešan

Motiv za prelivanje krvi v Kanadi še ni znan, policija pa je odkrila truplo enega od osumljencev, 31-letnega Damiena Sandersona. Njegovega brata, leto dni mlajšega Mylesa, še iščejo, a domnevajo, da je ranjen in da bo prej ali slej poiskal zdravniško pomoč, pozorni pa so tudi na meji z ZDA, kamor bi utegnil prebegniti.

Drugi morilec je morda ranjen.

Spomnimo, Kanado je pretresel eden najhujših pokolov v zgodovini, in sicer v provinci Saskatchewan, so pa tamkajšnji možje postave iskalno akcijo razširili še na dve provinci, Alberto in Manitobo, v katerih so vsem prebivalcem zabičali, naj ne zapuščajo domov, če ni nujno, oziroma naj ostajajo na preži. Brata sta ubila deset ljudi in jih ranila še osemnajst, kot kaže, sta nekatere žrtve izbirala naključno, nekatere pa načrtno, čeprav vzrok za morijo še ni jasen.

Po prelivanju krvi sta pobegnila, pozneje pa so truplo 31-letnega morilca našli v stavbi staroselske skupnosti James Smith Kri, v kateri je živelo tudi več žrtev napada. Bil je vidno poškodovan, možnost samomora pa so izključili. Drugi osumljenec se po predvidevanju policije skriva v mestu Regina, ki je od kraja napadov oddaljeno dobrih 300 kilometrov, razvedelo pa se je, da je že večkrat prišel navzkriž z zakonom, med drugim zaradi nasilja, groženj in ropa; možje postave so ga sicer iskali že od maja, odkar je kršil pogojni izpust.

Pokol je pretresel staroselsko skupnost. FOTO: David Stobbe/Reuters

Brata sta klala na trinajstih različnih lokacijah na redko poseljenem območju, kjer živi le nekaj več kot tri tisoč ljudi. Tamkajšnje prebivalstvo se ukvarja pretežno s kmetijstvom, lovom in ribolovom, zadnje čase pa tam beležijo porast kriminalne dejavnosti; tako tudi vodje domorodnih skupnosti menijo, da bi bil lahko krvavi napad povezan z mamili.

Ob grozljivi tragediji se je oglasil tudi pretreseni premier Justin Trudeau in pribil, da za takšne napade v Kanadi ni prostora. Kljub temu se nasilni obračuni zadnja leta stopnjujejo, med drugim je v policista preoblečen strelec ubil 22 ljudi, v napadu na vernike v mošeji je bilo ubitih šest, voznik kombija pa je zapeljal v množico in pokončal enajst ljudi.