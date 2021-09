El Chapova hiša jackpot na loteriji

150 tisočakov naj bi bila vredna.

Pod kadjo se je skrival vhod v mrežo podzemnih predorov. FOTO: Reuters

Hiša, ki je bila dragoceno zatočišče nekdanjega mehiškega narkokralja, znanega kot, bo osrečila nagrajenca državne loterije. Nepremičnina v prestolnici je bila leta 2014 tudi prizorišče spektakularnega pobega, a je oblastem kljub pozornosti, ki so ji jo namenjali mediji, in nizki izklicni ceni, le sto tisoč evrov so zahtevali, pred leti ni uspelo prodati na dražbi.Hiša je seveda prenovljena, pristojni so tako odstranili vse nadzorne videokamere, ki so pokrivale prav vsak kotiček skrivališča in bližnje okolice, nepremičnino so uredili in prepleskali, zaprli so tudi luknjo pod kopalno kadjo, ki je vodji mamilarske združbe omogočala prehod v podzemno mrežo predorov in pobeg pred oblastmi; spomnimo, leta 2014 se je tako izmuznil posebnim policijskim enotam, a so ga nekaj dni pozneje zajeli v stanovanju v mehiškem letovišču Mazatlan. Že leta 2001 je pobegnil iz strogo varovanega zapora, leta 2015 pa je izkopal luknjo v odtoku svoje prhe in se z motorjem namenil skozi podzemne rove še ene zastražene ustanove; pozneje so ga znova ujeli, izročili ZDA, tam so ga 2019. obsodili na dosmrtno ječo.Hiša, nekoč v lasti enega največjih kriminalcev v zgodovini, stoji v ulici, ki se imenuje Libertad, svoboda, in to nasproti šole. Zdaj jo ocenjujejo na 150 tisočakov, ima dve spalnici in skupno 260 kvadratnih metrov površine. Izkupiček od prodaje srečk bodo namenili mehiškemu olimpijskemu komiteju.