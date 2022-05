Dvojna tragedija: zadušila sina, partner pokončal njo

Maja lani je ZDA pretresla tragedija: LaDonia Boggs je zadušila svojega dojenčka, starega komaj dva meseca, trupelce pa odvrgla neznano kam. Kot se je izkazalo, je bila med okrutnim zločinom pod vplivom mamil, pred dnevi pa so 39-letnico, ki je doma čakala na začetek sojenja, našli mrtvo. Kot kaže, jo je pokončal partner in oče ubogega Kyona.

Deček je lani skrivnostno izginil, LaDonia pa je med večdnevno iskalno akcijo molčala, dokler ni priznala, da je morda sama kriva za sinovo usodo. Sama se usodne noči namreč ni dobro spominjala. Zaužila je tako imenovani angelski prah, fen-ciklidin, zelo močno drogo, ki v večjih odmerkih sproža nasilne vzgibe, uporabnik pa se po streznitvi dogajanja pod vplivom mamila običajno ne spomni.

Kot se je izkazalo, je LaDonia svojega lastnega otroka zadušila, trdila je, da je po nesreči legla nanj, potem pa truplo v paniki odvrgla; po njenih besedah v smetnjak, a kljub temeljiti preiskavi njenega doma in širše okolice posmrtnih ostankov ubogega dojenčka niso nikoli našli. Partnerju je sprva zatrjevala, da je otroka odvzel center za socialno delo, pozneje pa je priznala, da je kriva za njegovo smrt.

Umora je nazadnje niso obtožili, ampak prikrivanja dokazov in trupla, na sojenje pa je lahko čakala doma, kjer je živela s skrušenim partnerjem in očetom njunega sinčka, 44-letnim Carlom Jonesom. Ta ji otrokove smrti ni mogel oprostiti, kot so povedale priče, Jones je nazadnje partnerico sklenil pokončati z nožem. Dejanje je takoj priznal, sodili mu bodo za umor.