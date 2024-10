Dve leti nihče ni vedel ali opazil, da je fantek izginil: Policija sumi na najhujše (VIDEO)

Irska policija preiskuje primer pogrešanega dečka, ki so ga pogrešali že pred dvema mesecema, sumijo pa, da se je za njim vsaka sled izgubila pred dvema letoma. Osemletnega fantka Kyrana Durnina in njegovo mamo so pogrešali od 30. avgusta letos. Mamo so našli mrtvo, dečka pa niso našli. Sumijo, da so ga nazadnje videli poleti 2022 in od takrat se je za njim izgubila vsaka sled.

Irska policija je ob tem začela forenzično preiskavo njegove nekdanje družinske hiše. Kyran je bil pogrešan v Droghedi konec avgusta, prejšnji teden pa je policija sporočila, da je domnevno mrtev, in začela preiskavo umora. Terasasta posest, ki jo preiskujejo v Dundalku, je bila dom njegove družine več let do maja 2024.

Policija poudarja, da trenutni stanovalci hiše niso na noben način povezani s Kyranom ali njegovim izginotjem.

Kako je lahko otrok izginil iz svoje družine in skupnosti za dve leti, pa tega nihče ni prijavil nobenim organom?

Čeprav se je preiskava pogrešane osebe začela pred manj kot dvema mesecema, je irska televizija pred tem poročala, da detektivi verjamejo, da je bil Kyran morda umorjen pred več kot dvema letoma. »Kako je lahko otrok izginil iz svoje družine in skupnosti za dve leti, pa tega nihče ni prijavil nobenim organom?« se sprašuje Tanya Ward, izvršna direktorica Zveze za otrokove pravice v Republiki Irski.

Katero šolo je Kiran obiskoval, če sploh, ni znano. Če je umrl pred dvema letoma, ko je bil star šest let, je povsem možno, da nikoli ni bil vpisan v šolo, čeprav je po nekaterih podatkih hodil v šolo, a so ob koncu šolskega leta družina sporočila, da se seli, ob tem navaja BBC.