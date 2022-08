Dvanajstletnika odklopili z naprav

Minuli konec tedna so v bolnišnici po štirih mesecih z naprav, ki so ga ohranjale pri življenju, odklopili 12-letnega Archieja Battersbeeja, ki je aprila domnevno po spodletelem izzivu, ki je krožil po družabnih omrežjih, padel v komo, iz katere se ni več prebudil. Nesreča je pretresla Veliko Britanijo, še bolj boj malčkovih staršev, da bi Archieja premestili v hospic ter ga še naprej ohranjali pri življenju, četudi je več strokovnjakov zagotovilo, da si nikoli več ne bo opomogel.

Deček se štiri mesece ni prebudil iz kome, zdravniki so že aprila dejali, da je možgansko mrtev.

Že aprila so zdravstveni delavci dejali, da je deček možgansko mrtev. »Najprej so mu prenehali dovajati zdravila in vsi njegovi življenjski znaki so ostali povsem enaki, še dve uri po tem je bil povsem stabilen, nato pa so izklopili ventilator in takrat je povsem pomodrel. Opazovati družinskega člana, čigar otrok se duši pred njegovimi očmi, je barbarsko, tega ne bi smel doživeti nihče,« je pozneje dejala družinska prijateljica, ki je bila med zadnjimi trenutki Archiejevega življenja ob njem. Pozneje so se pred londonsko bolnišnico zbrali ljudje od blizu in daleč, prižigali sveče ter dečku v spomin puščali cvetje, pisma, plišaste igrače in podobno, mnogi, tudi tisti, ki Archieja nikoli niso spoznali, so za njim potočili solzo ali dve.

Dečka je 7. aprila nezavestnega našla mama Hollie Dance, okrog vratu je imel zavezan kabel, zato je sklepala, da je sodeloval pri nevarnem izzivu, med katerim mladi tekmujejo, kdo bo dlje zdržal, preden bo zaradi pomanjkanja kisika izgubil zavest, spet drugi so menili, da je deček storil samomor, njegovo dejanje pa da ni povezano z nobenim izzivom.