Drama na počivališču: Najprej hotel zažgati bencinsko črpalko, nato pogrizel policiste

Iz Hrvaške poročajo o zelo nevarnem početju 32-letnika. Ta je v nedeljo želel zažgati bencinski servis na počivališču Donja Gračenica. Kot so sporočili policisti, je okoli 5. ure zjutraj poskušal zanetiti požar s polivanjem goriva v okolici bencinskega servisa, a mu načrt ni uspel.

Čaka ga kazenska ovadba

Ob prihodu policistov se je upiral in enega policista ugriznil, drugega pa udaril z vrati vozila. Z uporabo prisilnih sredstev so ga le obvladali, nato pa prepeljali v ustrezno zdravstveno ustanovo. V dogodku sta bila lažje poškodovana moški in policist.

Zaradi storjenih kaznivih dejanj ogrožanja življenja in premoženja in napada na uradno osebo bodo zoper 32-letnika podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo, so sporočili s policijske uprave v Sisku.