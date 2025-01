Drama na letališču: 900 letov odpovedanih, potniki evakuirani v snegu

Potniki ameriške letalske družbe Delta so morali v petek zjutraj zaradi težav z motorjem na letalu Boeing 757-300 sredi močnega sneženega neurja izstopiti na pisto letališča Hartsfield-Jackson v Atlanti.

Let 2668, na katerem je bilo 201 potnikov, je bil evakuiran z uporabo reševalnih toboganov, nato pa so potnike odpeljali nazaj v terminal, so sporočili uradniki.

Letalo je bilo predvideno za vzlet proti mednarodnemu letališču Minneapolis–Saint Paul ob 7. uri zjutraj, a je bil vzlet ob približno 9. uri prekinjen. Posadka, ki je vključevala dva pilota in pet članov kabinskega osebja, je sledila uveljavljenim postopkom za prekinitev vzleta.

Delta je v izjavi poudarila: »Nič ni pomembnejše od varnosti naših zaposlenih in potnikov. Opravičujemo se za neprijetno izkušnjo in delamo na tem, da naše stranke čim prej varno prispejo na cilj.«

Potniki čakajo na letališču v Atlanti na polet. Zimsko neurje je zajelo območje in povzročilo zamude ter odpovedi številnih letov. FOTO: Joe Raedle Getty Images Via Afp

Delavci odstranjujejo sneg, ki je prekril letališče Hartsfield-Jackson v Atlanti. FOTO: Joe Raedle Getty Images Via Afp

Štirje poškodovani

Štirje potniki so utrpeli manjše poškodbe, eden izmed njih je bil prepeljan na zdravljenje, medtem ko so preostalim trem nudili pomoč na kraju dogodka. Zaradi incidenta in hudih vremenskih razmer so bili leti na letališču tudi sicer ustavljeni.

Na območju Atlante sneg in led povzročata električne izpade in močno ovirata promet. Do petkovega popoldneva je bilo po podatkih FlightAware.com odpovedanih več kot 2.600 letov, dodatnih 2.500 pa jih je bilo zamujenih.

Poleg tega je več kot 4.000 gospodinjstev v zvezni državi Georgia ostalo brez elektrike.