Divjaški napad z nožem na srednji šoli, policija poziva: »Po omrežjih kroži posnetek dogodka, odstranite ga« (VIDEO)

Srednjo šolo Ysgol Dyffryn Aman v Ammanfordu v Zahodnem Walesu so zaprli po divjem napadu z nožem. Dva helikopterja nujne medicinske pomoči sta pristala na šolskem dvorišču, na terenu pa je na desetine policijskih avtomobilov in oboroženih policistov.

V grozljivem napadu je bilo ranjenih več ljudi, med njimi tudi učiteljica, ki naj bi bila zabodena, navaja britanski Telegraph.

»Po družbenih omrežjih kroži posnetek dogodka, odstranite ga«

Policija je v sporočilu navedla, da so bili poškodovani trije ljudje.

»Ena oseba je bila aretirana in ne iščemo drugih v zvezi s tem incidentom. Reševalci so na kraju dogodka in šola je zaprta, dokler preiskava še poteka. Zavedamo se, da posnetki incidenta trenutno krožijo po družbenih medijih. Prosimo, da se jih odstrani. Državljane prosimo, da ne špekulirajo, dokler poteka policijska preiskava,« so sporočili s policije.

Na stotine staršev pred šolskimi vrati nestrpno čaka svoje otroke, ki so še v učilnicah. Zdi se, da nihče ne ve, kaj točno se je zgodilo, poroča BBC.

Lisa Barrett, katere hči obiskuje omenjeno šolo, je povedala, da ji je hčerka poslala sporočilo, da je njena srednja šola zaprta.

»To je res zaskrbljujoče. Od svojega otroka slišiš, da je bil nekdo zaboden, in ne veš, kaj bi bilo najbolje. Enostavno tega ne pričakuješ, otroke pošiljaš v šolo in misliš, da bodo varni,« je dejala.