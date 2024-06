Deklica (11) zanosila z očimom: nenavadne podrobnosti primera šokirale tudi policijo

Biološki oče novorojenčka naj bi bil dekličin očim, kar je potrdil DNK test. Enajstletno dekle je rodilo otroka, kar je sprožilo preiskavo državnega tožilstva zaradi suma spolnega napada na mladoletno osebo.

»Državno tožilstvo v Zigenu preiskuje sum, da je moški spolno napadel enajstletnega otroka. Podrobnosti postopka zaradi zasebnosti ne bomo razkrili,« pojasnjuje tiskovni predstavnik državnega tožilstva.

Vendar pa preiskovalci pravijo, da trenutno primanjkuje dokazov za vložitev obtožnice proti uradno obtoženi osebi. Preiskovalni pripor ni bil odrejen.

Strokovnjaki so skeptični

Med preiskavo je enajstletnica pristojnim pojasnila, da ni imela spolnih odnosov s svojim očimom. Dejala je, da je vzela semensko tekočino iz kondoma, ki ga je moški uporabljal, in ga vstavila vase. Domnevni razlog: želela je imeti otroka s svojim očimom.

Nosečnost enajstletnice je sprva ostala skrita, vse dokler se niso po nekaj mesecih zaskrbljeni učitelji obrnili na urad za mladino. Po odkritju so prevzeli skrbništvo nad dekletom in njenim otrokom ter jima nudili psihološko podporo. Novorojenček je bil nameščen v rejniško družino, kjer naj bi mu nudili ustrezno nego in varnost.

Za preiskovalce je to izjemno težak primer. Možnost samoizzvane nosečnosti je skrajno malo verjetna – sploh za šolarko, ki je bila takrat stara komaj deset let – vendar je ni mogoče 100-odstotno izključiti.

Deklica trdi, da je potrebne informacije dobila na internetu. Strokovnjaki pravijo, da je za dosego nosečnosti na ta način treba ravnati z največjo medicinsko in klinično natančnostjo.

Ta primer v Nemčiji ni osamljen, saj so v preteklosti že poročali o podobnih incidentih, kjer so mladoletnice rodile otroke. Vendar pa ostaja vprašanje, kako je bilo mogoče, da je prišlo do spolne zlorabe enajstletnice brez ustreznega nadzora in zaščite s strani odraslih, ki bi morali skrbeti zanjo?

Na sodišču štejejo samo dokazi

Precej vprašljivo je, ali tožilec verjame dekličini različici dogodkov. Preiskovalci menijo, da je to zelo malo verjetno. A dejstvo je: na sodišču štejejo le dokazi.

»To, kako se je družina soočila s tem, kar se je zgodilo, torej, da se s tem ni soočila, nas pusti še bolj brez besed. Brez prvega pregleda, kot je običajno za nosečnico, brez svetovanja, brez psihološke podpore,« pravi vir, ki je seznanjen s primerom, poroča alo.rs.

