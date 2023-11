Pedofil po prihodu iz zapora spet udaril

Spolni napad na otroka oziroma pedofilija gotovo spada med najbolj zavržna kazniva dejanja. In organi pregona, zlasti na skrajnem severovzhodu države, med drugimi kaznivimi dejanji beležijo veliko tudi teh najbolj izprijenih početij sploh.

Žal se omenjena dejanja, ki se ostro zarijejo v nadaljnje življenje otroka, najpogosteje dogajajo v ožjem ali širšem družinskem krogu, oziroma so napadeni otroci sorodnikov, ki bolj ali manj poznajo in imajo zaupanje v sorodnika. Nov primer tovrstnega kaznivega dejanja, ko naj bi bile žrtve otroci, prihaja s štajerskega konca.

Identitete storilca ne razkrivamo

Zaradi vpletenosti otrok in s tem varovanja njegove integritete identitete storilca ne razkrivamo, a po naših zanesljivih informacijah gre za zdaj 33 let starega moškega, ki je na Dobu prestal daljšo (skupno devet let in tri mesece) zaporno kazen, po izpustitvi pa menda znova napadel.

Nova kazniva dejanja naj bi si nakopal kmalu po tistem, ko je zapustil zapor na Dobu. FOTO: Uroš Hočevar

Strani črne kronike je polnil pred leti, saj je bil na Okrožnemu sodišču v Mariboru zaradi spolne zlorabe otrok pravnomočno obsojen na devet let zapora. Za rešetkami je sojetniku grozil, da bo po izhodu na prostost z njegovim otrokom snemal gnusne pornofilme, zato si je na trebanjskem okrajnem sodišču prislužil še tri leta zapora.

Težko spregovorijo Kot poudarja Robert Roudi, vodja oddelka za splošno kriminaliteto PU Murska Sobota, otroci o spolni zlorabi težko spregovorijo. Najtežje je, ko je storilec nekdo iz ožjega družinskega kroga. Najpogosteje o tem dolgo molčijo, saj sprva morda niti ne vedo, da gre za zlorabo. »Toda če nam otrok o tem poroča, moramo njegova sporočila jemati zelo resno in ne glede na to, da ravnanje morda ni prepoznano kot kaznivo dejanje, spoštovati njegove občutke in ga zaščititi. Spolna zloraba je vedno nasilje nad otrokom, čeprav storilec ali storilka za storitev dejanja ne uporabi sile. Storilec najpogosteje zlorabi zaupanje otroka, tako da ga na njem zanimiv način podkupi in ga prepričuje, da to počne, ker ga ima rad.«

Zdaj je v priporu

Nedavno, torej kmalu po prihodu na prostost, naj bi znova napadel in zlorabil tri mladoletne osebe. Policija ga je aretirala, preiskovalni sodnik pa je na predlog tožilstva zoper osumljenca odredil pripor. Večer je med drugim poročal, da so mariborski kriminalisti pred dnevi prijeli moškega v zgodnjih tridesetih letih, ki je osumljen več kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. S svojimi dejanji je izkoristil nezrelost otrok in mladostnikov ter zlorabil njihovo zaupanje ter s tem posegel v njihovo spolno nedotakljivost.

Prek spleta naj bi navezal še stik z otroki, jih prepričal, da se slečejo in vklopijo kamero, pozneje pa jih s posnetki izsiljeval.

Z dejanji je zadovoljeval svoj spolni nagon, žrtvam pa je prizadel človeško dostojanstvo, kršil otrokove pravice in ogrozil njihov nadaljnji razvoj v adolescenčnem obdobju, so prepričani mariborski kriminalisti. Na mariborsko okrožno državno tožilstvo so podali kazensko ovadbo zaradi treh kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, in štirih kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posedovanja pornografskega gradiva.

Na mariborskem okrožnem sodišču je pred leti priznal zavržno početje. FOTO: Tadej Regent

Policija našla posnetke

Po neuradnih informacijah naj bi bile nekatere od žrtev sorodstveno povezane z moškim. Policija je na njegovem domu opravila hišno preiskavo in našla posnetke pomanjkljivo oblečenih otrok. Moški naj bi mladoletnikom prikazoval pornografske vsebine, posnetke svojega početja pa razpečeval.

Ko je bil star 21 let, je očitke priznal in bil obsojen, kot rečeno, na devet let zapora, potem ko je v letih 2009 in 2011 spolno zlorabil več otrok, menda skupno sedem, med drugim dve nečakinji in nečaka. Prek spleta naj bi navezal še stik z otroki, jih prepričal, da se slečejo in vklopijo kamero, pozneje pa jih s posnetki izsiljeval. Na sodišču je dejanja priznal. Videti je, da bo zaradi zavrženih kaznivih dejanj vnovič sedel na zatožno klop.