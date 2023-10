Dečka (13) našli mrtvega na podstrešju, njegov prijatelj se je okrvavljen opotekal pred hišo

Trinajstletnega dečka so našli mrtvega v improvizirani telovadnici v hiši v Niški Banji v Srbiji. Imel je poškodbe glave in ureznino na vratu. Na kraju grozljivega zločina so našli tudi nož, poročajo srbski mediji.

Še enega fanta so našli pred hišo in se je okrvavljen opotekal. Trenutno je v bolnišnici in je v šoku. Kaj se je zgodilo, policiji ni razkril.

Po neuradnih informacijah naj bi se na podstrešju hiše fanta sprla, pokojni pa naj bi bil poškodovan z ostrim predmetom. Kaj je povzročilo prepir, še ni znano, kot je izvedela Nova.rs, pa sta fanta sošolca. Preiskava zločina še poteka.