Deček (2) našel pištolo in ubil svojo nosečo mamo Lauro

Iz ameriške zvezne države Ohio poročajo o tragični nesreči, v kateri je umrla 31-letnica, potem, ko jo je v hrbet ustrelil njen dveletni sin, pišejo tuji mediji. Laura Ilg je bila v 34 tednov nosečnosti, ko je minuli petek poklicala policijo in jim dejala, da jo je sin poškodoval z njeno pištolo.

Laurin soprog je potrdil, da je prejel klic svoje žene, ki je kričala in mu rekla, naj pokliče policijo. Policija je objavila klic, v katerem je slišati Ilga, kako mrzlično prosi za pomoč. Po poročanju NBC News je Ilg dispečerju povedala, da je zgoraj iv hiši n potrebuje pomoč.

Umrl je tudi nerojeni sin

»Ali so vaša vhodna vrata odklenjena?« so jo vprašali z urgence. »Recite jim, naj vlomijo, prosim, pohitite,« jim je odgovorila IIg. Policisti so prispeli tri minute po prvem klicu in na silo vstopili v hišo, poroča Sky News. Pišejo, da so Lauro odpeljali v porodnišnico, kjer so ji opravili urgentni carski rez, a je še nerojeni sin umrl manj kot uro po klicu na policijo, mama pa malo pozneje.

Policisti so našli pištolo z napolnjenim nabojnikom. Laura in njen mož sta policistom povedala, da sta imela pištolo na nočni omarici v spalnici. V hiši so našli še več orožja.

Nihče ni obtožen umora, piše Sky News.