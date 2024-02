Davidov odvetnik razkril pomembne informacije v zvezi s pogrešano Ano

Izginotje Ane Marie Knežević še naprej buri duhove. Kot smo že poročali, je 40-letnica izginila v Madridu v Španiji, kjer je bila na oddihu. Nazadnje so jo slišali v začetku februarja, od takrat pa je na seznamu pogrešanih.

Ana, ki se je rodila v Srbiji, leta 2008 pa se je preselila v ZDA, je bila sicer v procesu ločitve od moža Davida Kneževića. David prav tako prihaja iz Srbije, a po poročanju portala Blic živi v Miamiju.

Kot je za portal Telegraf.rs dejala Anina prijateljica Sana, Ana in David nista več dobro funkcionirala skupaj. Dodala je, da pri njima ni šlo za nasilje v družini oziroma kaj podobnega.

David je pri iskanju pomagal

O izginotju je spregovoril Davidov odvetnik Ken Padovic, o čemer piše Telegraf.rs. Dejal je, da je David zaradi izginotja zaskrbljen.

»Sploh si ne morem predstavljati, kako je Anini družini, prijateljem ... Kar lahko rečem, je, da je tudi moja stranka zelo zaskrbljena zaradi vsega,« je dejal.

Kot pravi, je bil David v kontaktu s španskimi oblastmi: »Večkrat je govoril s policijo v Španiji, jaz pa sem v stiku z FBI tukaj v ZDA in sem jim sporočil, da smo tukaj in smo pripravljeni pomagati, kakor koli lahko.«

Po besedah odvetnika je David pomagal na različne načine pri iskanju pogrešane. Ni pa odšel v Španijo, da bi tam pomagal pri iskanju. Kot pravi odvetnik, tam nima prijateljev ali družine, nima kakšne nepremičnine in ne govori španskega jezika. »Vem, da je grozno, da je ni več, in moja stranka je zaradi tega zelo zaskrbljena. Vendar je dala vso pomoč oblastem, ki jo iščejo,« je dejal odvetnik.

Po mnenju Padovica njun razhod ni bil težak. »Ta lažna pripoved, da je bila njuna ločitev težka, je privedla do tega, da se morava oglasiti in pojasniti, da nič od tega ni res. To je tragična situacija in upamo, da bodo Ano čim prej našli. Moja stranka nima nič s tem, da je ona izginila, in sploh nista bila v isti državi,« pravi.