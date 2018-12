VIDEO: Grozljivka pri sosedih: na zabavi šest mrtvih, znan je krivec

CORINALDO – Kot poročajo italijanski lokalni mediji, so priče pomagale identificirati mladostnika, ki je na koncertu v diskoteki Modra laterna v Corinaldu na jadranski obali v soboto okoli enih zjutraj vrgel solzivec in s tem povzročil množično paniko med obiskovalci. Lastnik je zavrnil obtožbe, da je bila diskoteka v času nesreče preveč polna, zaradi česar je menda zdaj že prejel več groženj s smrtjo. Zatrdil je, da v diskoteki v času nesreče ni bilo več kot 800 obiskovalcev.Na koncertu italijanskega reperjabi smelo biti največ 870 oseb, preiskovalci pa so po navedbah tožilstva ugotovili, da so dejansko prodali 1400 vstopnic. V stampedu je umrlo šest ljudi, od tega pet mladoletnikov in 39-letnica, ki je na koncertu spremljala hčer. Poškodovanih je okoli 100 ljudi, od tega 12 huje. Po najnovejših navedbah zdravnikov je stanje sedmih huje poškodovanih stabilno.Italijanske oblasti so zaradi te tragedije poostrile nadzor v italijanskih diskotekah. V provinci Salerno na jugu države so zaradi prevelikega števila obiskovalcev že zaprli dva lokala. »V Italiji veljajo varnostna pravila, in če jih bo mogoče izboljšati, bo vlada to storila,« je dejal italijanski premier