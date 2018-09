V jagodah so našli igle

Sumijo, da zločin posnemajo na vseh koncih celine. FOTO: Facebook

Jagodo z iglo je pojedel moški in končal v bolnišnici.

Zaradi praznih polic so prizadeti pridelovalci jagod. FOTO: Ap

SYDNEY – Avstralske oblasti izvajajo obsežno preiskavo, potem ko so v jagodah na policah prodajaln našli šivalne igle. Do zdaj so nevarne plodove odkrili že v šestih državah, kar je sprožilo precejšen preplah. V bolnišnici se je znašel moški, ki je pojedel jagodo z iglo. Več znamk jagod so že odpoklicali, medtem ko so jih trgovci z Nove Zelandije preventivno prenehali prodajati.Avstralski minister za zdravjeje odredil uradu za varnost hrane v Avstraliji in na Novi Zelandiji, naj primer temeljito prouči. »To je zelo zlobno kriminalno dejanje in napad na javnost,« je prepričan Hunt. Prve primere nevarnih jagod so našli minuli teden v Queenslandu, nato so se pojavile v Novem Južnem Walesu, Viktoriji in drugje. Policija in nekateri prodajalci so prepričani, da gre za posnemovalce.Lokalna vlada v Queenslandu je ponudila 62.000 evrov nagrade za informacije. »Kako bi lahko oseba pri zdravi pameti želela ogroziti dojenčka, otroka ali kogar koli s tako groznim dejanjem?« se sprašuje premierka. Vodstvo združenja gojiteljev jagod sumi, da je dejanje izvedel nezadovoljen uslužbenec, a policija opozarja, da je za tovrstno ugibanje še prezgodaj.Doslej so našli igle v šestih znamkah jagod: Berry Obsession, Berry Licious, Love Berry, Donnybrook Berries, Delightful Strawberries in Oasis. Uporabnikom svetujejo, naj vsak sadež pred zaužitjem pregledajo. Preplah bo zagotovo negativno vplival na industrijo jagod.