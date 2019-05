Razkosal jo je in iz nje skuhal golaž

Pol življenja je Alfred že presedel v zaporu.

Njegova odvetnica Astrid se bo pritožila.

64

-letnik bo do smrti za zapahi.

DUNAJ – V Avstriji so na dosmrtno ječo obsodili 64-letnega, ki je priznal, da je umoril in razkosal prostitutko, nato pa iz nje skuhal golaž. Moški je zločin priznal, potem ko je polovico življenja že presedel v zaporu zaradi vrste zločinov, večina je bila sadistične in seksualne narave.Sodišče na Dunaju je dedka sedmih otrok spoznalo za krivega natanko 13 mesecev za tem, ko so našli obglavljeno truplo 28-letne žrtve na dnu jezera Neusiedler na meji z Madžarsko. Alfred je povedal, da je madžarsko prostitutko umoril po prepiru na njegovem domu – sprla sta se zaradi plačila njenih storitev.»Vem, da sem naredil neumnost. Ampak ne bi rad šel nazaj v zapor,« je izjavil pred sodiščem. Prav tako je potrdil, da je iz delov njenega telesa skuhal golaž in ga zamrznil, da bi ga morda kdaj poskusil. Njegova zagovornicaje povedala, da se bosta pritožila na dolžino izrečene kazni, saj dejanja ni načrtoval. »Če ne bi bilo ogabne zgodbe o razkosanju in golažu, bi bil to povsem normalen primer,« je prepričana.Policijo so do morilca pripeljale sledi DNK, ki so jih 13. aprila lani našli na obglavljenem truplu. Umoril naj bi jo dva tedna prej. Alfred naj bi nesrečno žensko spoznal na železniški postaji in ji za spolne storitve plačal zadnjih 50 evrov. V svoji spalnici se je slekel, žrtev pa naj bi se mu začela smejati, zato jo je zadavil in odvlekel v kopalnico, kjer jo je ubil in razkosal. Nato je njene ostanke spravil v vrečo za smeti in jo odnesel v svojega starega mercedesa.Z omenjenimi 50 evri je kupil bencin in se odpeljal v Rust, tam je njeno truplo vrgel v jezero. Šele pozneje se je spomnil, da je del trupla pozabil na Dunaju, ni pa si mogel privoščiti še ene vožnje v Rust, zato je preostali kos skuhal in zamrznil.