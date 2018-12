Prijateljici odšli na potovanje, prerezali so jima vrat

V gorah v Maroku so našli trupli dveh turistk iz Danske in Norveške s prerezanima vratovoma.Oblasti so uvedle preiskavo, več podrobnosti kot to, da je Danki(24) in njeni norveški prijateljici, ki naj bi bila stara 28 let, njenega imena pa niso razkrili, nekdo z rezalno napravo prerezal vrat, pa ni znanih.Prijateljici, ki sta skupaj študirali na Norveškem, so našli v odročnem predelu gora, približno deset kilometrov od najbližje vasi.Mama Jespersenove je za norveške medije povedala, da je družina povsem skrušena, odkar so pred božičem izvedeli za smrt njene hčerke.